Matan a tiros a dos personas sin hogar en Río de Janeiro

Los disparos contra los sintecho salieron de un vehículo sin identificar, de acuerdo con un comunicado de la Policía regional, que no apuntó a las posibles motivaciones del crimen.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, dos de las víctimas ya habían fallecido, mientras que la tercera fue llevada a un hospital.

El ataque sucedió cerca de la parada de metro de Irajá, en el barrio homónimo, área que fue aislada para realizar la investigación.

Imágenes del lugar muestran dos colchones de espuma ensangrentados y cubiertos de ropa, mantas y otras pertenencias de las víctimas.

Hay alrededor de 7.800 personas sin hogar en Río de Janeiro, según el último censo del Ayuntamiento.