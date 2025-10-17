Médicos extirpan un tumor ovárico de 11 kilos en un hospital de Paraguay

La paciente acudió al centro asistencial, ubicado en el departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, luego de presentar "un aumento progresivo del perímetro abdominal durante los últimos cinco meses", indicó el despacho de Salud en un comunicado.

Los médicos confirmaron, tras la realización de estudios clínicos, "la presencia de una masa multilobulada de aspecto quístico" en el ovario de la mujer, lo que derivó en la intervención quirúrgica, agregó la nota.

"La intervención se desarrolló sin complicaciones", aseguró el ministerio, que destacó que el tumor fue extraído completamente.

Asimismo, refirió que la mujer se encuentra "en estado de evolución favorable" y que recibe cuidados postoperatorios.

La cirugía fue realizada por un equipo multidisciplinario integrado por dos cirujanas, una anestesióloga, entre otros profesionales.