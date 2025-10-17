México confirma la muerte de tres connacionales tras accidente de aeronave privada en EEUU

En un comunicado, la cancillería lamentó el impacto aéreo sucedido en el condado de Clinton luego de que el Consulado de México en Detroit implementó un “protocolo de emergencia” y el Departamento de Policía de Bath, municipio de Michigan, diera a conocer “el resultado de las investigaciones”.

El documento detalló que el Consulado “contactó a las familias de las personas fallecidas” y que “continuará la colaboración con las autoridades locales para la eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran”.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”, manifestó la SRE.

La Cancillería mexicana no reveló la identidad de las víctimas del siniestro, ni dio detalles sobre las circunstancias del accidente, del cual la investigación está bajo la competencia de las autoridades en Michigan.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), el impacto de la aeronave privada ocurrió la tarde del 16 de octubre, al lugar acudieron elementos del Departamento de bomberos y de la Policía municipal de Bath.

La FAA apuntó que el avión es un jet privado Hawker 800XP y que era operado por la empresa Aerolíneas del Centro SA.

Además, señaló que la matrícula mexicana lleva el registro de XA-JMR y número de serie 258530.

También precisó que la unidad salió del Aeropuerto Internacional de Kalamazoo Battle Creek, en Michigan, con un desplome que tuvo una duración de 30 segundos en la intersección de Clark Road y Peacock Road.