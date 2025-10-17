México decomisa 1.067 litros de metanfetamina oculta en bidones de limpiador en Sonora

En un comunicado, la GN indicó que el hallazgo se registró durante inspecciones aleatorias de seguridad y prevención del delito en la carretera Sonoyta-San Luis Río Colorado, en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Explicó que agentes de la fuerza de seguridad pública, en coordinación con el Ejército mexicano, ordenaron detenerse al conductor de un tráiler y durante la revisión localizaron dentro del vehículo 118 galones con aproximadamente 1.067 litros de metanfetamina líquida, la cual pretendía hacer pasar por limpiador multiusos, por lo cual fue detenido.

Al cumplir una revisión del contenedor, los agentes percibieron un fuerte olor a químico y luego de una prueba rápida a la sustancia, esta dio resultado positivo a metanfetamina.

Tanto el conductor como el tractocamión y la sustancia asegurada quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, donde se determinará con exactitud la cantidad y tipo de narcótico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy