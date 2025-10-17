Nicolás Maduro dice que las dificultades unen a Cuba y a Venezuela "desde el corazón"

"Estamos unidos. Juntos hoy más que nunca. Las dificultades, las acechanzas nos unen desde el corazón, Cuba y Venezuela, un solo pueblo y una sola bandera", indicó el mandatario en la inauguración de la 'Ciudad del Emprendimiento', en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro agradeció al Gobierno de Cuba y a los ciudadanos de la isla por la "inmensa movilización de solidaridad, apoyo y cariño".

"Ustedes no saben lo importante que es para nuestro pueblo estar unidos y recibir el amor, el apoyo solidario del pueblo cubano, así que Cuba y Venezuela levantamos una sola bandera, la libertad, la independencia, la vida, la bandera de la victoria que nos pertenece", añadió.

Este viernes, el Ejecutivo cubano encabezó un acto multitudinario en La Habana en apoyo al Gobierno venezolano, en el que participó el presidente Miguel Díaz-Canel.

A la manifestación también acudió una delegación venezolana en la que destacó el primer vicepresidente del Parlamento suramericano, Pedro Infante. Al intervenir, el político chavista aseguró que Venezuela cuenta con "los medios para derrotar cualquier agresión".

EE.UU. mantiene un despliegue naval en el mar Caribe como parte de una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro asegura que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" y "apropiarse" de los recursos del país, como el petróleo.

El país norteamericano tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

El jueves, Maduro aseguró que el Gobierno de Donald Trump ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) "acabar" con Venezuela, luego de que el mandatario estadounidense confirmara que autorizó a la institución a que realizara operaciones encubiertas en el país petrolero.