Obama respalda a candidatas demócratas a gobernación de Nueva Jersey y Virginia

Obama, figura de peso en el Partido Demócrata, publicó en X sendos videos sobre las aspirantes Mikie Sherrill (Nueva Jersey) y Abigail Spanberger (Virginia), que superan a sus rivales republicanos por márgenes estrechos, y pidió su voto para los dos comicios, que serán el 4 de noviembre.

En el video sobre Sherril, el exmandatario señala que es una madre, exfiscal federal y expiloto de helicóptero de la Marina que trabajará para "bajar los costos" y priorizar la "seguridad" para todos.

Según las últimas encuestas, Sherrill supera por un margen entre el 5 y el 10 % a su rival republicano Jack Ciatarelli, que perdió las últimas elecciones frente al actual gobernador demócrata, Phil Murphy, quien debe dejar el cargo al cumplir dos mandatos.

En cuanto a la candidata Spanberger, Obama, más escueto, señala que las elecciones a la gobernación de Virginia son "de las más importantes del país este año" y que la antigua legisladora y agente de la CIA trabajará "para todos, no solo las grandes empresas y los ricos".

En Virginia gobierna el republicano Glenn Younkin, que ganó por un estrecho margen en 2021 pero por ley no puede ser reelegido para un mandato consecutivo, y Spanberger supera por entre el 2 y el 9 % a su rival republicana, Winsome Earle-Sears, que es la subgobernadora.

Los demócratas buscan imponerse en estos estados tras el fracaso de su candidata presidencial, Kamala Harris, frente al ahora mandatario, Donald Trump, y la baja popularidad del expresidente Joe Biden a su retirada de la contienda, que favorecieron el voto republicano.

En las elecciones de medio término, que tendrán lugar el próximo año, se renuevan los 435 escaños de la Cámara Baja y un tercio de los de la Alta.

De cara a esos comicios, está en juego la redistribución de algunos mapas electorales, un pulso iniciado por el presidente Donald Trump en Texas para intentar preservar la mayoría republicana en el Congreso, un fenómeno conocido como 'gerrymandering'.

Para contrarrestar la redistribución en Texas, uno de los adversarios de Trump, el gobernador demócrata de California, el demócrata Gavin Newsom, convocó unas elecciones especiales el 4 de noviembre para que los votantes de este estado aprueben nuevos mapas que favorezcan a los demócratas.

El expresidente Obama también publicó esta semana un video en el que respalda esa medida de California y pide a los votantes aprobar la "proposición 50", que autorizaría a los legisladores redibujar el mapa de distritos y sumar hasta cinco asientos para los demócratas en el Congreso.