Ocho jugadores de críquet afganos mueren en bombardeos paquistaníes, según junta deportiva

"Los bombardeos paquistaníes atacaron a nuestro equipo local de un torneo de críquet, matando a ocho jugadores afganos en el distrito de Urgon. Los jugadores estaban como invitados junto a sus amigos", declaró a EFE el portavoz de la junta afgana, Nasim Sadat.

La Junta identificó a tres de las víctimas y precisó que otros ocho jugadores resultaron heridos, según un comunicado difundido en su perfil de X. En la publicación, la ACB añadió que, en señal de respeto a las víctimas, Afganistán se retirará del próximo torneo triangular internacional de críquet con Pakistán, previsto para finales de noviembre.

El jugador de la selección nacional afgana de críquet, Fazal Haq Farooqi, condenó el ataque en su cuenta de X, al calificarlo de "crimen atroz e imperdonable" y pidió justicia por las víctimas.

"El asesinato de jugadores y civiles no es un honor, es la más profunda desgracia. ¡Viva Afganistán!", escribió el deportista.

El Ejército paquistaní no se ha pronunciado sobre el incidente, ocurrido en medio de un frágil alto el fuego entre ambos países, y en vísperas de las negociaciones previstas para este sábado en Doha, según informó el canal afgano TOLOnews.

Los bombardeos en Paktika se producen tras días de enfrentamientos fronterizos en varias provincias del este y sur de Afganistán, que han dejado decenas de víctimas civiles y elevado la tensión entre Kabul e Islamabad.

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) informó este viernes que ha registrado 462 víctimas civiles, entre ellas 37 muertos y 425 heridos, como resultado de los enfrentamientos transfronterizos con Pakistán esta semana.