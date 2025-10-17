Pakistán ordena acelerar la repatriación de refugiados afganos en medio de enfrentamientos

La decisión se produce en un momento en que ambos países han protagonizado enfrentamientos fronterizos, con intercambios de fuego de armas ligeras y de artillería pesada en sus respectivos territorios, antes de que el miércoles por la noche se acordara un alto el fuego temporal, extendido este viernes, según informaron medios locales.

"El pueblo de Pakistán, que ha hecho enormes sacrificios en la lucha contra el terrorismo, se pregunta ahora cuánto tiempo más deberá soportar la carga de los refugiados afganos", declaró Sharif, según el comunicado.

El mandatario presidió una reunión de alto nivel sobre la repatriación de refugiados afganos, a la que asistió el jefe del Estado Mayor del Ejército, mariscal Asim Munir, y en la que ordenó acelerar el proceso de repatriación, según indicó su oficina.

"Todos los gobiernos provinciales, así como las agencias federales y provinciales, deben trabajar conjuntamente para garantizar el pronto retorno de los ciudadanos afganos que residen ilegalmente en Pakistán", ordenó el primer ministro paquistaní.

Durante la reunión se informó de que, hasta el 16 de octubre, un total de 1.477.592 ciudadanos afganos habían sido repatriados por fases. Asimismo, se decidió que no se concederán más prórrogas a los residentes ilegales y que su retorno se garantizará de forma inmediata.

"Solo los ciudadanos afganos que posean visados paquistaníes válidos podrán permanecer en el país", advirtió el comunicado, y declaró ilegal ofrecer refugio a afganos en situación irregular o permitirles hospedarse en casas de huéspedes.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se han deteriorado desde que los talibanes afganos llegaron al poder en agosto de 2021. Pakistán acusa al gobierno talibán de ofrecer refugio a miembros del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) en territorio afgano, mientras que Kabul niega esas acusaciones y sostiene que Pakistán debe resolver sus propios problemas internos.

En octubre de 2023, el Gobierno paquistaní anunció el 'Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales', una estrategia de tres fases para deportar a los afganos que residen en Pakistán. En la primera fase, se dio un ultimátum de 30 días a los afganos no registrados para que abandonaran el país o enfrentaran la deportación.

Los portadores de Tarjetas de Ciudadano Afgano (ACC, por sus siglas en inglés), documentos emitidos por el Gobierno de Pakistán entre 2017 y 2019, fueron también repatriados en la segunda fase, que comenzó el 1 de abril de este año.

La fase final del plan implica a más de 1,4 millones de refugiados afganos que poseen Tarjetas de Prueba de Registro (PoR), documentos emitidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).