Panamá registra una inflación del -0,04 % en septiembre

En su comentario sobre el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, el Inec no precisa la tasa inflacionaria interanual ni tampoco la acumulada en los primeros nueve meses del año.

Respecto a la variación de -0,04 % en septiembre, con relación al mes anterior, el ente estadístico señala que es resultado de la caída de los precios en los grupos de información y comunicación (-0,5 %); alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,3 %); bebidas alcohólicas y tabaco (-0,2 %); y prendas de vestir y calzado (-0,1 %).

Los grupos que presentaron, por otro lado, crecimiento en los precios fueron recreación, deporte y cultura (0,2 %); y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar; salud, y transporte, los tres en un 0,1 %.

Las divisiones de servicios educativos; y seguros y servicios financieros, no presentaron variación en sus precios, dijo el Inec.

De acuerdo con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá cerrará este año con una inflación del -0,1 %.

La tasa de inflación en Panamá cerró 2024 con un acumulado anual del 0,7 % y una interanual del -0,2 %, debido a la baja en los precios de las comunicaciones, prendas de vestir y calzado, y salud, según el ente estadístico estatal.

En 2023, la tasa inflacionaria cerró con un acumulado del 1,5 % y una interanual al 1,9 %, mientras que en 2022 fueron del 2,1 % y 2,9 %, respectivamente.