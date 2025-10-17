Polonia no extraditará a Alemania al ucraniano acusado del sabotaje a Nord Stream

Además, el juez Dariusz Łubowski levantó la prisión preventiva contra el ucraniano, para el que se había decretado una detención provisional de 40 días tras su detención el mes pasado cerca de Varsovia.

Łubowski declaró que la petición alemana "no merece ser atendida" porque la Justicia de ese país "no tiene jurisdicción" sobre el atentado, ya que éste se produjo en aguas internacionales en el mar Báltico, y dado que gaseoducto atacado es propiedad al "cien por cien de Rusia, de la empresa estatal Gazprom".

Según afirmó, el objeto de la vista celebrada este viernes no era determinar "si el perseguido había cometido el acto imputado, sino únicamente si dicho acto podía servir de base para ejecutar la orden europea de arresto" que pesa sobre el ucraniano.

Argumentó en este sentido que el tribunal polaco carecía de pruebas de origen en el caso, ya que la información enviada por la parte alemana sobre el acto era "muy general", aseguró, "tanto, que podría caber en una sola página de papel A4".

El magistrado fue incluso más allá y afirmó que la voladura de Nord Stream en septiembre de 2022, que dañaron tres de las cuatro líneas de los dos gaseoductos, no fue un sabotaje sino "una operación de guerra, racional y justa".

Volodímir Z., de 46 o 49 años según distintas fuentes, fue arrestado cerca de Varsovia el 30 de septiembre bajo una orden judicial alemana.

La Fiscalía General del Estado de Alemania sospecha que formó parte de un grupo vinculado a las fuerzas armadas ucranianas que alquiló un yate de vela y se hizo a la mar desde el puerto alemán de Rostock.

Según su reconstrucción, Volodímir Z., fue presuntamente uno de los buzos que se sumergieron para colocar los explosivos.

Por su parte, el abogado del sospechoso volvió a rechazar este viernes las acusaciones y afirmó al mismo tiempo que "ningún ciudadano ucraniano debería ser acusado o condenado por acciones dirigidas contra Rusia".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, reaccionó a la sentencia con un mensaje en la plataforma X: "un tribunal polaco se ha negado a extraditar a Alemania a un ucraniano sospechoso de la voladura del Nord Stream 2 y lo ha puesto en libertad".

"Con razón. El caso está cerrado", dictaminó Tusk, que ya en el pasado había dado a entender que la autorización del Nord Stream le parecía más ilegítima que su voladura.

La noticia llega un día después de que el Tribunal Supremo de Italia frenase la extradición por las autoridades de ese país de otro ucraniano detenido en agosto como parte de la misma investigación sobre el sabotaje de Nord Stream

La fiscalía alemana cree que el individuo detenido en Italia, Serguí K., fue el cerebro que planeó la operación.