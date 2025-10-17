Posponen concierto de Richie Ray y Bobby Cruz en Puerto Rico por percance de salud de Cruz

Según se explicó en un comunicado, Cruz, de 87 años, "se encuentra atravesando un percance de salud que requiere reposo y atención médica inmediata".

Y ante las recomendaciones de sus médicos, la producción del concierto 'Sonido Bestial Sinfónico', pautado a llevarse a cabo en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, se pospuso para el 27 de febrero de 2026.

"Agradecemos profundamente la comprensión, el cariño y las oraciones de todos los fanáticos alrededor del mundo. La salud de Bobby Cruz es nuestra prioridad y confiamos en su pronta recuperación para reencontrarse con su público en un espectáculo inolvidable", comentó Ray en la nota.

Ray y Cruz celebrarán el éxito del tema 'Sonido Bestial', incluido en su disco, 'El Bestial Sonido de Ricardo Ray y Bobby Cruz' (1971), junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por Rafael Irizarry.

'Sonido Bestial' es considerada por ambos salseros como una de sus canciones más "intensas", según dijeron en una pasada entrevista con EFE, por su composición e interpretación vocal de parte de Cruz, y por la música creada por Ray, pues fusiona los ritmos del jazz, rock and roll y salsa, mezclado con lo clásico de Chopin y Stravinsky.

Además de 'Sonido Bestial', durante su concierto en San Juan, el legendario dúo interpretará otras de sus canciones más reconocidas como 'Jala Jala', 'Agúzate', 'La Zafra', 'Mi Bandera' o 'A mi manera', la versión castellana del clásico 'My Way', que hizo famosa Frank Sinatra en su momento.

Todos los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha, sin necesidad de que las personas realicen ningún tipo de transacción adicional.

Las entradas, igualmente, permanecerán aseguradas en las plataformas oficiales de Ticketera.