Registran un Picasso desaparecido en España en una base internacional de obras sustraídas

Todas las líneas de investigación siguen abiertas para dar con el paradero de 'Naturaleza muerta con guitarra', asegurado por 600.000 euros, informaron a EFE fuentes policiales, que indicaron que su posible desaparición durante el trayecto de Madrid a Granada, en el que los trabajadores de la empresa hicieron noche en un hostal antes de la entrega, es otra vía más de la investigación.

De momento, el cuadro, un pequeño "gouache" enmarcado, fue inscrito en la base de datos internacional sobre obras de artes robadas o desaparecidas de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

CajaGranada Fundación, responsable de la muestra, formalizó una denuncia ante la Policía el pasado 10 de octubre por la desaparición de la pieza, que viajó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte', que fue inaugurada este mes sin ella.

Según el relato de los hechos de la fundación, fue el viernes 3 de octubre cuando, como estaba previsto, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural granadino para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición, procedentes todas ellas de Madrid.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La entrega se hizo en una zona videovigilada y no fue hasta el lunes siguiente, 6 de octubre, cuando se desembalaron las obras, que estuvieron "videovigiladas en todo momento" sin que las grabaciones registraran incidencias durante el fin de semana, según informó el jueves CajaGranada Fundación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una vez finalizada esta labor, realizada por personal de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por la sala y, a media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de la obra.

El cuadro desaparecido es un pequeño "gouache" de 1919 obra del artista español Pablo Picasso (1881-1973), uno de los grandes genios de la historia del arte y uno de los principales exponentes del cubismo.