Rusia afirma haber destruido con misiles camiones con 65 drones ucranianos de ala fija

"El pelotón de un sistema de misiles tácticos balísticos Iskander atacó el centro de preparación y lanzamientos de drones de largo alcance y de camiones del Ejército ucraniano en las cercanías de la localidad de Mártovoe" (Járkov), informó en Telegram el mando militar ruso.

A consecuencia del ataque fueron destruidos cuatro camiones con 65 drones de largo alcance del tipo Liuti de las Fuerzas Armadas de Ucrania; cinco lanzaderas; 40 militares ucranianos, incluyendo a operadores y técnicos de drones, y conductores de los camiones, señaló Defensa, que publicó un vídeo del ataque.

En el vídeo se observa el impacto de al menos dos misiles Iskander, que provocaron dos grandes explosiones.

"Todos los objetivos enemigos fueron destruidos, lo cual se confirma con imágenes" de los drones espías rusos, indicó Defensa.

No es la primera vez que el Ejército ruso ataca este tipo de objetivos: a principios de octubre aseguró haber destruido al menos 20 camiones con un cargamento de 100 drones Liuti, parecidos a los drones turcos Bayraktar y con un alcance de más de mil kilómetros, según su fabricante, la aeronáutica ucraniana Antónov.

En los últimos meses Ucrania ha lanzado una campaña de ataques contra refinerías rusas, afectando la producción de gasolina y generando un déficit que ha obligado al Gobierno ruso a prohibir totalmente la exportación de combustible y facilitar la importación de hidrocarburos.