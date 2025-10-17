Rusia derriba 61 drones ucranianos, dos de ellos en las cercanías de Moscú

"En el período comprendido entre las 23:00 horas del 16 de octubre hasta las 07:00 horas (GMT+3) de hoy los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 61 drones de ala fija ucranianos", afirma el parte castrense publicado en Telegram.

Dos de los aparatos ucranianos fueron abatidos en la región de Moscú, la unidad administrativa que rodea la capital rusa

Según el mando militar ruso, 32 drones fueron derribados sobre el territorio de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y otros seis aparatos fueron destruidos sobre el mar Negro, cuya aguas bañan la península.

Las autoridades crimeas indicaron que los drones ucranianos dañaron varias subestaciones eléctricas, por lo que podrían producirse cortes en los suministros.

Los demás aparatos no tripulados destruidos anoche fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (13), Briansk (5), Tula (2) y Kursk (1).