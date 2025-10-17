Rusia dice que hallará y castigará a los culpables de muerte de corresponsal de guerra

"Los culpables de la muerte del periodista ruso necesariamente serán identificados y sufrirán el merecido e inevitable castigo", afirmó la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova.

La diplomática exigió a organismos internacionales que condenen "este nuevo crimen del régimen de Kiev" y adelantó que Rusia presionará para que "valoren jurídicamente este asesinato premeditado y otros crímenes de la junta de Kiev contra civiles".

Ucrania "muchas veces de manera consciente va la caza de periodistas", afirmó a su vez el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que añadió que se trata de "un crimen y, desde luego, los culpables deben ser castigados".

Un colega de Zúyev, Yuri Voitkévich, resultó herido en el mismo ataque.

RIA Nóvosti destacó que ambos corresponsales, que llevaban años trabajando en el medio, habían sido condecorados por informar sobre conflictos bélicos con anterioridad.

Desde el comienzo de la guerra han perdido la vida varios periodistas y corresponsales rusos.

En abril pasado un corresponsal del canal ruso Zvezdá, Nikita Goldin, perdió la vida tras el impacto de un misil HIMARS en la región ucraniana de Lugansk, también anexionada por Rusia.

Dos días después murió Anna Prokofieva, reportera de guerra del Canal Uno, a causa de la explosión de una mina en la región rusa de Bélgorod.