Sánchez acude hoy al congreso del PSE que busca movilizar a los progresistas europeos

"Movilización progresista en Europa y más allá" es el lema de este congreso que se celebra en Países Bajos a dos semanas de las elecciones generales en este país.

Sánchez acude a este cónclave como uno de los pocos líderes socialistas que están al frente del Gobierno de su país, por lo que los organizadores del evento han dado especial relevancia a su presencia y será el encargado de clausurarlo el sábado junto al líder del bloque de verdes y socialdemócratas GroenLinks-PvdA de Países Bajos, Frans Timmermans.

El jefe del Ejecutivo, que es presidente de la Internacional Socialista, expondrá su visión sobre los retos de los socialdemócratas en un momento en el que viene alertando de los peligros que conlleva la que denomina "internacional ultraderechista".

Ante esos retos, al inicio del actual curso político, dijo que los avances del estado de bienestar y posiciones como la que ha defendido desde el primer momento España ante la situación en Gaza hacen que el país acumule méritos para convertirse en la "brújula" de la socialdemocracia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de intervenir en las sesiones del sábado, Sánchez participará este viernes en la foto de familia de los dirigentes socialistas europeos y asistirá a una cena de líderes del PSE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta jornada, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participará en un foro de máximos responsables de ciudades europeas, y el sábado también habrá una intervención en el plenario del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

De la delegación socialista encabezada por Sánchez formarán parte los portavoces de los grupos del Congreso y el Senado, Patxi López y Juan Espadas, respectivamente; la secretaria de Política Económica de la Ejecutiva Federal, Enma López; y la secretaria de Política Internacional y Cooperación, Hana Jalloul.

En el congreso también tendrán un papel destacado la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, y la presidenta de los socialistas en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

Entre los participantes figuran el presidente del PSE, Stefan Löfven; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; y el vicecanciller alemán, Lars Klingbeil.