Siete años de cárcel en Ecuador para un hombre que abusó sexualmente de su hijastra

Guayaquil (Ecuador), 16 oct (EFE).- Un tribunal ecuatoriano sentenció a siete años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra menor de edad en la provincia amazónica de Sucumbíos, informó este jueves la Fiscalía.