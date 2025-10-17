Silvestre Dangond y Sebastián Yatra fusionan el pop y el vallenato en 'Una vaina bien'

El tema, descrito por Dangond como "una canción luminosa y llena de buena vibra" según un comunicado de su equipo de prensa, combina el sonido del acordeón característico del vallenato con el pop romántico de Yatra.

"Desde que la escuchamos por primera vez, sentimos que tenía algo muy especial. La energía, la voz y la forma de interpretar de Sebas le dieron un toque diferente, muy fresco, y juntos logramos algo que me hace sentir feliz y orgulloso: una canción para celebrar el amor con alegría", expresó Dangond.

Con una letra sencilla pero emotiva, la canción rinde un tributo al fallecido acordeonista y compositor colombiano Omar Geles, autor de clásicos del género que inspiraron a Dangond desde sus inicios.

"Un amor con alma, un amor con risas, una vaina bien, como el sentimiento que tenía Omar Geles por una mujer", cantan los artistas en el tema.

El videoclip de 'Una vaina bien' fue filmado entre los campos de lavanda y los paisajes dorados de Brihuega, a las afueras de Madrid.

Dangond, quien recientemente llenó estadios en Bogotá, Medellín y Barranquilla, continúa explorando nuevas fusiones tras colaboraciones con Maluma, Natti Natasha, Carlos Vives, Carín León, Nicky Jam y Banda MS, entre otros.

Por su parte, Yatra, quien acaba de concluir una gira de conciertos en España llamada 'Entre Tanta Gente Summer Tour', mantiene su proyección internacional tras éxitos como 'Tacones rojos' y 'Vagabundo'.