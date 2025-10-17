Suben a tres los muertos durante la capilla ardiente de Odinga en Nairobi, según una ONG

Por su parte, las fuerzas de seguridad han confirmado dos víctimas mortales en los enfrentamientos con los numerosos simpatizantes de Odinga que intentaban acceder por la fuerza a una zona restringida del estadio de Kasarani en Nairobi, donde se custodiaba para ser expuesto el cadáver del ex primer ministro, fallecido el miércoles a los 80 años de un paro cardíaco mientras recibía tratamiento médico en la India.

La multitud, aparentemente impaciente y cansada de esperar, comenzó a lanzar sillas y piedras contra los guardias, lo que provocó la intervención de la Policía, que respondió disparando al aire y lanzando gases lacrimógenos.

El pánico desató una estampida que prácticamente vació el estadio en segundos.

“Pedimos a la gente, a cualquiera que pueda tener un familiar o un amigo desaparecido, que por favor se acerque a la morgue de la ciudad”, declaró el director ejecutivo de la ONG, Hussein Khalid, a medios locales.

“Es un día muy triste, mientras el país llora la pérdida de un gran Baba (padre, en suajili), un hombre que fue amado por muchos. Hoy vemos cómo asesinan a quienes lo amaron y a quienes lo lloraron. Creo que esto ya es demasiado. El uso excesivo de la fuerza contra las personas que expresaban su dolor está totalmente injustificado”, lamentó Khalid.

Tras los incidentes, se ofició una ceremonia privada encabezada por el presidente de Kenia, William Ruto, en dependencias interiores del estadio, dirigida por capellanes, en la que se abrió el féretro ante el que desfilaron familiares y autoridades.

Luego, el ataúd, custodiado por soldados, fue trasladado al exterior del estadio para que miles de personas pudieran dar su último adiós al ex primer ministro.

Ruto declaró siete días de luto nacional en memoria de Odinga con actos que culminarán el domingo con el entierro en su hogar ancestral de Bondo (oeste de Kenia).