Tercer sabotaje en las vías del tren en Eslovenia en menos de un mes, sin causar víctimas

Zagreb, 17 oct (EFE).- Un tren de pasajeros descarriló anoche en Eslovenia, sin que se produjeran víctimas, debido a un sabotaje en la vía férrea, el tercer incidente de este tipo en menos de un mes, informaron medios eslovenos este viernes.