Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en España

Situado en pleno corazón de la Ribera del Duero, una de las principales zonas vinícolas de España, este hotel de lujo cuenta con todas las facilidades y privacidad que requiere un enlace de este tipo, entre ellas una abadía románica del siglo XII donde se celebrará la ceremonia o un helipuerto, que puede servir de acceso a algunos de los cerca de 250 invitados que disfrutarán del evento.

Según fuentes cercanas a la organización del evento, además de los padres de la novia, está previsto que acudan a la boda la actriz Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y protagonista de 'The Birds' y 'Marnie', musa del director Alfred Hitchcock.

El que ya se encuentra ultimando todos los detalles del enlace es Antonio Banderas, quien este miércoles pasado aterrizó en un jet privado en el aeropuerto de Villanubla, el más cercano a la localidad donde se celebra el enlace.

Según las fuentes consultadas por EFE, los invitados disfrutarán esta noche de una fiesta previa a la boda en un hotel de cinco estrellas ubicado en el Monasterio de Valbuena, del siglo XII, muy cerca de Abadía Retuerta donde el sábado será el casamiento.

La boda comenzará a las 12:00 horas del sábado y algunos detalles, como el menú que disfrutarán los comensales, se mantienen por el momento en secreto.

De hecho, los hoteles tanto del enlace como de la preboda han tenido que suscribir un acuerdo de confidencialidad y los trabajadores, más de 150 solo para la boda, tendrán restringido el uso del teléfono móvil.

El alcalde de Sardón de Duero -que apenas tiene 600 habitantes-, José Antonio Matesanz, declaró hace unos días a EFE la alegría que le producía la promoción que suponía para la localidad un evento de estas características.

"Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que los invitados se lo pasarán bien”, dijo.

Por otra parte, la Guardia Civil ha recomendado a los organizadores reforzar la seguridad privada del evento ya que lo que ocurra de puertas adentro es responsabilidad de la propiedad.