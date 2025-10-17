Tres sismos afectaron el sur de la región de Lima en tan solo 48 horas

El último movimiento telúrico se registró a las 21:07 horas del jueves (02:07 GMT de este viernes) a 85 kilómetros de profundidad y con epicentro a 9 kilómetros al este del distrito de Calango, en la provincia limeña de Cañete, donde registró una intensidad II, considerada baja y apenas perceptible.

El primer sismo en esa zona de la región de Lima, a unos 100 kilómetros al sur de la capital de Perú, tuvo una magnitud de 3,5 y se reportó a las 03:30 horas (08:30 hora GMT) del miércoles pasado, con una profundidad de 59 kilómetros y una intensidad de grado III, con epicentro en el océano Pacífico, a 8 kilómetros al suroeste del distrito costero de Chilca.

El otro temblor de tierra se sintió a las 23.56 del miércoles (04.56 hora GMT del jueves), con epicentro a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Mala, también en la jurisdicción de Cañete, con epicentro a 33 kilómetros al sur de esa localidad y a una profundidad de 56 kilómetros en el mar.

Perú está ubicado en una zona llamada El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador se produjo en 2007 en la región sureña de Ica, con un saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas económicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy