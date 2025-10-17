Trinidad y Tobago pide apoyo en investigación a familiares de fallecidos en ataque de EEUU

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, aseguró en un programa radiofónico local que uno de los dos ciudadanos trinitenses muertos, identificados como Richie Samaroo y Chad 'Charpo' Joseph, fue arrestado en el año 2018 por narcotráfico, a pesar de que sus allegados nieguen estos hechos.

Los familiares de los dos trinitenses fallecidos condenaron el jueves el ataque y lo tildaron de "inhumano" e "injustificado", según reportaron medios.

"Conozco muy bien a esta persona del pasado y estamos muy al tanto de su comportamiento, sus acciones y lo que acostumbraba a hacer", aseveró Alexander.

El titular de Seguridad Nacional trinitense hizo hincapié en que duda que el individuo estuviera en esa embarcación junto a otras cinco personas para pescar, que es la versión que dieron sus familiares a los medios locales.

"Nos encantaría que la familia viniera, trajera documentos y se reuniera con la Policía para proporcionar un informe completo, de modo que los agentes sepan exactamente con qué trabajar", subrayó el ministro.

Por otro lado, el portavoz de la organización 'Pescadores y amigos del mar' de Trinidad y Tobago, Gary Aboud, aseguró el jueves que dos trinitenses se encontraban entre las seis personas fallecidas en el ataque aéreo militar estadounidense.

Aboud afirmó que como consecuencia de los ataques, los pescadores locales tienen miedo de salir a faenar.

"La gente está aterrorizada por el riesgo de ser asesinada en el mar. Personalmente, estoy muy molesto con la postura de nuestro país de traer buques de guerra estadounidenses y permitirles eludir el proceso judicial", manifestó el secretario de la organización no gubernamental en una emisora local.

A finales de agosto, el Gobierno de Trinidad y Tobago mostró su apoyo a la decisión de Estados Unidos de desplegar "recursos militares" en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, debido al aumento de violencia por la presencia de "los carteles terroristas de la droga" en la región.

Varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela, en medio de un aumento de la tensión entre ambas naciones por el despliegue estadounidense en el Caribe, según informó el jueves The Washinton Post.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Estados Unidos ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas rechaza y denuncia una campaña de intimidación por parte de Estados Unidos.

Venezuela activó este viernes en cuatro estados del occidente de su territorio el plan denominado 'Independencia 200' para la "defensa integral" del país ante la que denuncia como "amenaza" de Estados Unidos.