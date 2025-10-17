Trump conmuta la sentencia del excongresista George Santos por fraude electrónico

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que Santos había sido "terriblemente maltratado" en prisión y firmó la conmutación, liberándolo de inmediato.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.

El mandatario describió a Santos como alguien que suele ser "un poco pícaro" pero que hay muchos "pícaros" en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.

Santos, fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión, tras admitir que engañó a donantes y usó identidades de familiares para financiar su campaña al Congreso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El político republicano es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump fundamentó su decisión asegurando que Santos ha sido sometido a un injustificado "aislamiento" durante largos periodos según informes a los que dice tener acceso.