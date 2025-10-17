Trump dice no saber quién es María Corina Machado, pese a que fue muy generosa con él

Washington, 17 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes "no saber" quién es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, una semana después de agradecer a la ganadora por haberle dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.