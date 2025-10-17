Trump elogia a Zelenski por su traje "muy estiloso"

Sus palabras contrastan con lo ocurrido en un encuentro similar en febrero pasado, cuando Zelenski fue reprendido por visitar la Casa Blanca sin vestir traje.

"Creo que se ve guapísimo con esta chaqueta. Es preciosa. Espero que la gente se dé cuenta. Es muy elegante", declaró este viernes Trump al iniciar un almuerzo de trabajo con Zelenski, quien llevaba un traje negro sin corbata.

A diferencia de lo que ocurría a principios de año, Trump muestra ahora mayor sintonía con Zelenski que con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien suele presionar por su negativa a detener los combates en Ucrania.

El pasado 28 de febrero, Trump y el vicepresidente, JD Vance, protagonizaron una fuerte discusión con Zelenski frente a las cámaras de televisión en el Despacho Oval a raíz de la guerra de Ucrania.

Durante ese encuentro, el periodista conservador Brian Glenn contribuyó a elevar la tensión al cuestionar a Zelenski: ¿Por qué no te pones traje? Estás en el puesto más alto de este país, ¿y te niegas a usarlo?.

Zelenski suele vestir uniformes o ropa de inspiración militar, evitando los trajes formales, para recordar que su país sigue en guerra con Rusia y solidarizarse con los soldados ucranianos.