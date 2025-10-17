Trump recibirá a Zelenski en la Casa Blanca tras la llamada que tuvo con Putin

Zelenski, que llegó anoche a Washington y se hospedó en la Casa Blair, la residencia oficial para líderes extranjeros frente a la Casa Blanca, tiene previsto reunirse con Trump en el Despacho Oval a las 13:15 hora local (17:15 GMT).

El líder ucraniano pretende pedir a Trump la transferencia de nuevos sistemas de defensa antiaérea para interceptar los constantes ataques rusos contra infraestructura ucraniana, especialmente instalaciones energéticas.

"Cada sistema de defensa aérea de Ucrania importa: salva vidas. Cada decisión que nos fortalezca acerca el fin de la guerra", declaró Zelenski en la red X.

Trump se ha mostrado abierto en los últimos días a vender a Ucrania misiles Tomahawk, proyectiles de crucero de fabricación estadounidense diseñados para ataques de largo alcance y alta precisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rusia advirtió este viernes que considerará un "paso hostil" el suministro a Kiev de esos misiles, que podrían alcanzar a Moscú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los Tomahawk centrarán la reunión entre Trump y Zelenski un día después de que el republicano hablara por teléfono con Putin.

Ambos decidieron verse próximamente en Budapest, en la que será la segunda reunión para buscar el fin de la guerra en Ucrania tras la que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

De esa cumbre no salieron pasos concretos para detener las hostilidades y en las últimas semanas Trump ha vuelto a expresar su frustración por la negativa de Putin a detener los combates.

La visita de Kiev a la Casa Blanca de este viernes es la tercera desde que Trump regresó al poder el pasado 20 de enero.