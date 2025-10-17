Un mercado de España será el primero de la Unión Europea en usar el pago con criptomoneda

La iniciativa ha sido organizada por la ABK, la Asociación de Barakaldo de Comercio, Hostelería y Servicios, junto al Mercado Municipal, y hoy se ha realizado una prueba del pago con criptomonedas u otros sistemas digitales en ese mercado donde, a partir del 18 de noviembre, se podrá usar en la mayoría de sus puestos.

Tras una primera fase de información y de formación para los comerciantes interesados, esta mañana los vendedores del mercado comprobaron cómo se realiza esa operación con bitcoin, "con un soporte fiable" que aporta seguridad y que resulta "fácil y práctico", explicó la presidenta de la asociación ABK, Esther Magaz.

El objetivo de ABK es extender el pago con moneda digital al resto de establecimientos de esta localidad con cerca de 102.000 habitantes y "situar a Barakaldo entre las más innovadoras para sus vecinos y para las personas visitantes que pudieran venir", afirmó.

La asociación, con alrededor de 140 asociados, garantiza formación, soporte técnico, seguridad jurídica y asesoramiento fiscal a todos los participantes, y Magaz destacó que la demanda empresarial ha superado sus expectativas ya que hay una treintena de comercios interesados en este sistema de pago.

Magaz es "consciente de que no habrá una avalancha de pagos con bitcoin", si bien expresó su sorpresa ante el perfil diverso de las personas que poseen criptomonedas, la mayoría como fórmula de ahorro o inversión.

El pago en bitcoin se realizará a través de un código QR que se escaneará en una aplicación y conllevará el cobro de una comisión, como ocurre cuando se paga con tarjeta. Una vez finalizada la compra, se emite un reguardo de la transacción.