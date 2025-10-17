Una joya fotográfica abre un cofre de tesoros españoles en la casa de subastas Christie's

Su obra 'Voyage en Orient et Voyage en Espagne', con más de 200 imágenes de monumentos y ciudades de España y Oriente, constituye un testimonio excepcional del estado de estos lugares a mediados del XIX.

Esta colección, dividida en cinco álbumes conservados en su encuadernación original, rara vez aparece en el mercado y su precio se estima entre 80.000 y 120.000 euros.

Roxane Ricros, especialista del departamento de libros de Christie's explicó a EFE que "lo que realmente hace que este ejemplar sea tan excepcional es que forma parte de una tirada de tan solo 50, que no estaban destinados a la venta, y los cinco álbumes conservan su encuadernación original".

Asimismo, entre los tesoros que saldrán a subasta destaca un "Quijote" impreso en Madrid en 1780 por Joaquín Ibarra en una edición de cuatro volúmenes, considerada una de las más bellas de la historia del libro español, que incluye frontispicios, grabados, un mapa plegado y treinta y una láminas.

Junto al Quijote, se exhibe un ejemplar completo de 'Los Proverbios' de Francisco de Goya, segunda edición de 1875. La serie, formada por dieciocho estampas en aguafuerte, aguatinta, buril y punta seca, ilustra proverbios españoles con ironía, crítica social y un estilo profundamente moderno.

Procedente de la colección de Luis Bardón, el precio estimado de esta obra es de 12.000 a 18.000 euros.

La sección española se enriquece con un poema autógrafo de Federico García Lorca, escrito en Madrid en 1931 y dedicado al poeta chileno Vicente Huidobro, tras conocerse durante un homenaje.

Conservado en una hoja con membrete de un café madrileño, el texto refleja la amistad y admiración entre los autores:

"Una abeja me ha contado / desleída en dulce miel / que te vas de nuestro lado / hacia la torre de Eiffel."

Este documento, estimado entre 15.000 y 20.000 euros, permite acercarse a la intimidad de Lorca y su relación con otros poetas de la vanguardia.

Junto a él se exhiben otras piezas vinculadas a la poesía hispanoamericana, como el 'Tour Eiffel' de Huidobro, ilustrado por Robert Delaunay, y 'Luna de enfrente' (1925) de Jorge Luis Borges, dedicado a su amiga Quica (Apodo de María González Acha de Tomkinson Alvear), musa de su juventud.

Roxane Ricros subraya el carácter excepcional de esta subasta: "Es raro ver reunidos tantos ejemplares españoles de tanta importancia histórica y artística en una misma venta".