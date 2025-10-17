Universal estrenará en Florida experiencia inmersiva inspirada en la secuela de ‘Wicked’

La instalación incluirá utilería original de la película 'Wicked: For Good', así como exhibiciones de vestuario, zonas para que el público se tome fotografías y nuevos artículos relacionados con el universo de 'El mago de Oz', informó el complejo turístico en un comunicado.

El espacio permitirá a los visitantes recorrer escenarios inspirados en lugares emblemáticos de la historia, como la Universidad de Shiz, donde la bruja mala del oeste y la bruja buena del norte se conocen, y la Ciudad Esmeralda, capital del reino de Oz.

'Wicked: For Good' es la segunda parte de la adaptación del musical de Broadway Wicked, basado a su vez en la novela del estadounidense Gregory Maguire y en los personajes del clásico del estadounidense L. Frank Baum 'El mago de Oz'.

La primera entrega, estrenada en 2024 y protagonizada por la británica Cynthia Erivo y la estadounidense Ariana Grande, se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de la compañía cinematográfica Universal Pictures.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy