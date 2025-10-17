Unos 20 migrantes desaparecidos y un muerto en naufragio a 50 millas de Lampedusa

Un buque mercante rescató inicialmente a cuatro personas, que posteriormente fueron trasladadas a una patrullera de la Guardia Costera italiana que consiguió poner a salvo a un total de 11 náufragos y recuperó un cuerpo sin vida.
De la información inicial obtenida de los náufragos, parece ser que a bordo del barco volcado había unas treinta personas, por lo que resultaran desaparecidas unas 20.
Las labores de rescate comenzaron anoche después de que una avioneta de la Guardia Costera italiana localizase la embarcación ya volcada y lanzase inmediatamente una balsa salvavidas.
Las operaciones de rescate, coordinadas por las autoridades maltesas, además de las lanchas patrulleras de la Guardia Costera italiana, incluyen el uso de un avión maltés y el apoyo de un buque mercante desviado al lugar, así como la presencia de un avión de Frontex en la zona, informaron en un comunicado.
En los últimos días se intensificaron las llegada a las costas italianas y este viernes había 1.143 migrantes en el centro de acogida de Lampedusa, tras 13 desembarques en sólo 33 horas, con un total de 681 migrantes que se sumaron a los que habían llegados en días anteriores.