Unos 20 migrantes desaparecidos y un muerto en naufragio a 50 millas de Lampedusa

Roma, 17 oct (EFE). Unos 20 migrantes desaparecieron y de uno se recuperó su cadáver tras un nuevo naufragio ocurrido a aproximadamente 50 millas al sureste de la isla italiana de Lampedusa, en el área de responsabilidad de Búsqueda y Rescate de Malta, informó este viernes la Guardia Costera italiana que participa en la operación.