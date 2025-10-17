Zelenski coincide con Trump y dice sobre la guerra: "debemos detenernos donde estamos"

Washington, 17 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenzki, respaldó este viernes el mensaje de Trump sobre el conflicto con Rusia y aseguró que "debemos detenernos donde estamos" en relación a la necesidad de un alto al fuego inmediato.