Zelenski se reúne en Washington con los principales fabricantes de armamento de EE.UU.

“Hemos hablado de la capacidad de producción de Raytheon, de vías potenciales para nuestra cooperación para reforzar las capacidades de defensa aérea y larga distancia de Ucrania y de la perspectiva de producción conjunta ucraniano-estadounidense”, dijo Zelenski tras su encuentro con directivos de la compañía que produce los sistemas antiaéreos Patriot.

Raytheon también fabrica los misiles de larga distancia Tomahawk que Zelenski volverá a pedir este viernes a Trump.

En su reunión con los representantes de Lockheed Martin, Zelenski explicó las necesidades de Ucrania en materia de defensa aérea y en particular de misiles que puedan ser utilizados por los aviones F-16 con los que ya cuenta Kiev.

“Rusia está llevando a cabo ataques cada vez más brutales contra Ucrania antes del invierno, y nuestras defensas aéreas deben ser reforzadas ahora mismo”, dijo Zelenski en redes sociales tras ese encuentro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente ucraniano había condenado horas antes otro ataque ruso con drones lanzado durante la noche del jueves al viernes contra infraestructuras civiles de Krivi Rig, donde nació Zelenski.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el último parte de la Fuerza Aérea ucraniana, 31 de los 70 drones lanzados durante la noche por Rusia contra territorio ucraniano no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas de Ucrania. Estas cifras evidencian una vez más el déficit que sufre en materia de defensa antiaérea Ucrania, que en otras fases de la guerra interceptaba alrededor del cien por cien de los drones enemigos.