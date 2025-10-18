3-4. Grimaldo alarga la buena racha de Hjulmand

El triunfo ante el Mainz (3-4), tercero seguido, sitúa al Leverkusen en la quinta posición de la tabla de Alemania. El conjunto de Bo Henriksen, que por primera vez marcó un gol como local en lo que va de curso, sufrió otro revés y sigue en puestos de descenso.

Grimaldo volvió a ser determinante para elLeverkusen. Una falta dentro del área de Nicolas Veratschnig sobre Jonas Hofmann que transformó el defensa internacional español puso por delante a los visitantes, que ampliaron su ventaja en el minuto 24 por medio del camerunés Christian Michel Kofane a pase de Ernest Poku.

El partido estuvo plagado de errores y el Mainz aprovechó los que tuvo su rival para meterse en la pelea. Jae Sung Lee aprovechó un rebote en el área para acortar distancias. Fue el primer gol en casa del conjunto de Maguncia, que no fue capaz de mantenerse en el partido antes del descanso.

Grimaldo, en el añadido de la primera parte, apareció en un momento clave y, tras un robo de balón en un intento de salida del Mainz, Jonas Hofmann centró al español, que dentro del área hizo el tercero.

El Mainz no se rindió. Una falta dentro del área de Arthur a Philipp Mwene cuando intentaba recoger el rechace de un tiro libre de Arnaud Nordin a un poste supuso un penalti que ejecutó con acierto Nadiem Amiri y que significó el 2-3 en el minuto 71.

El choque enloqueció al final. Martin Terrier, en el minuto 87, hizo el cuarto para el Bayer Leverkusen, que aún sufrió hasta el final porque Armindo Siebe, a pase de Nadiem Amiri, hizo el tercero del Mainz.

3 - Mainz: Lasse Riess; Danny Da Costa, Stefan Bell (Andreas Hanche-Olsen, m.65), Dominik Kohr; Nikolas Veratsching (Arnaud Nordin, m.65), Kaishu Sano, Nadiem Amirii, Philipp Mwene; Paul NEbel, Jae-Sung Lee (William Boving, m.81) y Benedict Hollerbach (Armindo Sieb, m.86).

4 - Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Loic Bade, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Arthur, Ezequiel Fernández, Aleix García, Alex Grimaldo; Jonas Hofmann (Ibrahim Maza, m.66), Ernest Poku (Eliesse Ben Seghir, m.78) y Christian Michel Kofane (Martin Terrier, m.79).

Goles: 0-1, m.11: Alex Grimaldo, de penalti; 2-0, m.24: Christian Michel Kofane; 1-2, m.4: Jae Sung Lee; 1-3, m.48+: Alex Grimaldo; 2-3, m.71: Nadiem Amiri, de penalti; 2-4, m.87: Martin Terrier; 3-4, m.90: Armindo Sieb

Árbitro: Florian Exner. Mostró tarjeta amarilla al entrenador del Mainz, Bo Henriksen, y a sus jugadores Dominik Kohr, Stephan Kuhnert, Andreas Hanche-Olsen, William Boving y Nadiem Amiri; por el Bayer Leverkusen amonestó a Edmond Tapsoba, Alex Grimaldo, Loic Bade y Eliesse Ben Seghir.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga disputado en el Mewa Arena de Mainz.