Alerta roja en dos departamentos y la capital de Honduras por la crecida de dos ríos

La alerta roja, que estará vigente por 24 horas, aplica a los departamentos de Valle y Choluteca, en el sur del país y en la frontera con El Salvador, informó el organismo de protección civil en un comunicado.

El municipio del Distrito Central, que conforman Comayagüela y Tegucigalpa, también permanecerá bajo alerta roja por los daños ocasionados por las lluvias.

La alerta máxima conlleva la ejecución de planes de evacuación en zonas de riesgo y ponerse en resguardo en zonas seguras designadas previamente.

Además, la institución amplió la alerta amarilla (vigilancia) a siete departamentos del centro, occidente y este; y declaró alerta verde (preventiva) para tres departamentos y ocho municipios en Cortés, Yoro y Atlántida, en las regiones norte y Caribe, debido a las precipitaciones.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que durante el fin de semana persistirá la influencia de una vaguada en superficie y la convergencia de viento y humedad del Caribe y del Pacífico, lo que generará lluvias y chubascos de débiles a moderados en gran parte del país, con mayores acumulados en las regiones central, occidental y sur.

Ante la situación, el organismo de protección civil recomendó a la población mantenerse alejada de ríos y zonas vulnerables a deslizamientos, evitar cruzar vados y quebradas crecidas, asegurar techos y limpiar canaletas y desagües, y evacuar hacia lugares seguros si es necesario.

Las autoridades de gestión de riesgos mantienen monitoreo constante y llaman a la ciudadanía a reportar emergencias y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

El Gobierno de Honduras asignó este viernes 500 millones de lempiras (un poco más de 19 millones de dólares) para atender a los afectados por las precipitaciones.

Según datos oficiales, quince personas han muerto y alrededor de 30.000 están afectadas por las lluvias, que además han dañado más de 2.000 viviendas y destruido 77, y mantienen 92 comunidades incomunicadas.