Argelia registra dos muertes por difteria y busca frenar la propagación masiva

Tras el registro de las muertes de la menor y el hombre -"extranjero"-, que "no habían sido vacunados contra esta enfermedad", los organismos del sistema sanitario siguen "de cerca la evolución de la situación epidemiológica" para "tomar las medidas preventivas y hospitalarias necesarias" en coordinación con las autoridades locales.

"Las autoridades sanitarias competentes iniciaron investigaciones epidemiológicas exhaustivas sobre los casos registrados, incluyendo a las personas en contacto, que han recibido tratamiento preventivo, además de ser vacunadas contra la difteria para prevenir la propagación de la infección y evitar la aparición de nuevos casos", explicó la cartera de Estado.

Además, señaló que 514 personas fueron vacunadas en las últimas 48 horas, como parte de una "campaña de vacunación proactiva", supervisada por equipos de salud locales bajo la supervisión del gabinete de crisis provincial.

Destacó que "la situación es estable" y que el seguimiento continúa diariamente mediante actividades reforzadas de vigilancia epidemiológica en todos los centros de salud de la provincia, además de tratar los casos registrados según los protocolos establecidos.

El Ministerio, que instó a todos los ciudadanos a adherirse al calendario de vacunación, insistió en que este "sigue siendo el método más eficaz y apropiado para prevenir la difteria y diversas enfermedades infecciosas" y recordó "que las vacunas están disponibles en diversas instituciones de salud".

"Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger la salud pública, también se está lanzando una campaña de concienciación sobre la importancia de la vacunación y la prevención de enfermedades infecciosas", subrayó la institución.