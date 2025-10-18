Armenia y Turquía podrían abrir sus fronteras en los próximos meses, según Exteriores

"Personalmente, no veo ningún problema en abrir la frontera entre Armenia y Turquía, ni en establecer relaciones diplomáticas entre ambos países. Nuestros colegas turcos también lo han confirmado", declaró Mirzoyán en una entrevista para Deutsche Welle.

El ministro armenio añadió que espera que "en las próximas semanas y meses" logren "avances muy tangibles en este sentido" y que es "es cuestión de unos pocos meses como máximo".

Turquía no contemplaba una apertura de fronteras con Armenia sin que Yereván y Bakú normalizasen relaciones, por lo que el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán facilita el proceso en relación con Ankara, afirma Mirzoyán.

"La parte turca expresa y demuestra su disposición a abrir las fronteras, reanudar el servicio ferroviario y el comercio bilateral directo, además de establecer relaciones diplomáticas", explicó.

A pesar de compartir frontera, Armenia y Turquía no mantienen relaciones diplomáticas.

Desde 2009 Yereván y Ankara han tratado de acercar sus posturas para, por lo menos, establecer relaciones diplomáticas, sin embargo los contactos han sido lentos y poco fructíferos.