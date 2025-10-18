Cardenal peruano dice que su país afronta "día de duelo" por víctimas de protesta en Lima

"Hoy es un día también de duelo, de solidaridad, con Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, que ha perdido la vida", indicó Castillo durante la homilía de la misa previa al inicio de un nuevo recorrido de la tradicional procesión del Señor de los Milagros, que se realiza en el centro histórico de Lima.

El cardenal también pidió a los feligreses católicos que oren por otro manifestante, identificado como Luis Reyes Rodríguez, quien permanece en estado grave en un hospital de la capital peruana.

"Se encuentra todavía delicado, para que pueda restaurar su salud, a pesar de lo difícil que va a ser", agregó.

Castillo señaló que espera que Dios pueda "consolar a las personas que han sido heridas en diferentes formas en estos días, entre ellas varios jóvenes, varias personas mayores y también hermanos nuestros de nuestra Policía Nacional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que, a pesar del duelo, este "también es un día de esperanza" y recordó que la imagen del Señor de los Milagros representa a un Cristo "mestizo" que alienta "la unión, diversidad y capacidad de comprender lo mejor" de todos, "y por lo tanto de apreciarnos, no de despreciarnos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Digo esto sobre todo en ese tiempo en que hay algunas personas que se creen demasiado y desprecian a la gente sencilla y humilde. Para algunos, en el mundo hoy día, existe población sobrante. Para Dios, no", enfatizó.

Los enfrentamientos del pasado miércoles en Lima dejaron, además de una víctima mortal, 120 heridos: 88 agentes policiales y 32 civiles, tres de ellos menores de edad, según señaló un reporte de la Defensoría del Pueblo.

Un tribunal ordenó este sábado la detención preliminar, durante siete días, del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes, quien es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado contra Eduardo Ruiz, un cantante de música hip hop de 32 años conocido como 'Truko'.

El Poder Judicial también estableció que otro suboficial de la PNP, identificado como Omar Saavedra, tiene la obligación de acudir a todas las diligencias de la Fiscalía o "se valorará su comportamiento procesal" para ordenar su detención.

El jueves, luego de que la Municipalidad de Lima difundiera varios videos que mostraron el momento de la muerte de Ruiz, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, reveló que el autor del disparo fue Magallanes, y que hubo un segundo agente que estaba con él.

La procesión del Señor de los Milagros, una de las festividades religiosas más masivas de Perú, realiza este sábado su segundo recorrido por las calles del centro histórico de Lima, seguida por miles de fieles católicos.

Cuando la imagen religiosa llegó a la Plaza de Armas de Lima, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, el presidente de transición de Perú, el legislador derechista José Jerí, le rindió homenaje y luego cargó el anda durante unos minutos vestido con el tradicional hábito morado que identifica a los files del llamado 'Cristo moreno'.