Costa de Marfil prohíbe mítines y manifestaciones políticas a una semana de las elecciones

La medida, anunciada a última hora del viernes por los ministros de Interior, Vagondo Diomandé, y de Defensa, Téné Birahima Ouattara, y recogida este sábado por medios locales, se aplica a todos los partidos y agrupaciones políticas, salvo a los cinco candidatos oficialmente autorizados a concurrir a los comicios.

La decisión llega en medio de un clima de creciente tensión tras la exclusión del censo electoral de los que se consideraban los dos principales aspirantes opositores: el ex consejero delegado del banco suizo Crédit Suisse Tidjane Thiam y el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011).

Ambos lideran las principales formaciones de la oposición, el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI, por sus siglas en francés) y el Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil (PPA-CI).

El pasado 11 de octubre, cientos de personas intentaron manifestarse en Abiyán, la capital económica del país, pese a la prohibición y a la represión de las fuerzas de seguridad, que dispersaron a la multitud con golpes y gases lacrimógenos.

La marcha había sido convocada por el Frente Común, una alianza del PDCI y el PPA-CI, que la canceló tras su prohibición por las autoridades. Sin embargo, los llamamientos en redes sociales a salir a las calles se mantuvieron bajo el lema "Por la democracia, la justicia y la paz".

Según la Fiscalía, al menos 700 personas fueron detenidas tras las protestas, de las cuales 26 fueron condenadas el jueves a tres años de prisión por alteración del orden público y otras 105 serán juzgadas la próxima semana.

"Cualquier restricción a las protestas públicas debe ser legal, necesaria, proporcionada y no discriminatoria. En lugar de prohibirlas, las autoridades deben respetar y facilitar las reuniones pacíficas", señaló el jueves Amnistía Internacional, que instó al Gobierno marfileño a garantizar el derecho de reunión y expresión en el marco del proceso electoral.

El presidente marfileño, Alassane Ouattara, de 83 años, formalizó el pasado julio su candidatura por la Agrupación de Houphouëtistas por la Democracia y la Paz (RHDP).

En el poder desde 2010, ya ejerce un controvertido tercer mandato, pese a que la Constitución limita a dos los periodos presidenciales. Sus partidarios sostienen, no obstante, que la reforma constitucional de 2016 reinició el cómputo y le permite volver a presentarse.

La exclusión de los principales candidatos opositores ha sacado a las calles a miles de personas en los últimos meses.