Decenas de estadounidenses protestan en España contra la "tiranía" de Trump

En varios discursos, carteles, pancartas y folletos, los participantes instaron a votar, también desde el extranjero, en las elecciones del 4 de noviembre de varios estados norteamericanos para preservar la democracia norteamericana, así como en los comicios legislativos nacionales de 2026.

Y arremetieron contra las políticas "restrictivas" de Trump en asuntos como la inmigración, los derechos de las personas LGTBI, especialmente las transexuales, y la cobertura sanitaria.

La movilización fue convocada por la organización oficial del Partido Demócrata en el extranjero, Democrats Abroad (DA), en Madrid, Barcelona y Málaga y en varias capitales europeas más, y vinculada a la jornada de manifestaciones contra Trump No Kings Day, que se celebra hoy en los EE.UU.

Principalmente en inglés, lemas y varias canciones pedían plantar cara a los tiranos, los dictadores y los fascistas; acusaban a Trump de ser un "traidor", un "mentiroso" y un "criminal" y repetían: "El mundo está mirando...", mientras que la figura del presidente aparecía representada con un corona real en algún cartel.

"Luchando juntos podemos ganar", decía uno de los intervinientes en Madrid mientras el grupo coreaba "¡Sí se puede!" y "Yes, We Can!", en alusión al famoso lema del expresidente demócrata Barak Obama. O "No One Is Illegal" ("Nadie es ilegal"), contra la expulsión de inmigrantes.

"El odio no nos hace más grande", decía otro letrero, una crítica al lema de Trump "Make America Great Again" ("Hagamos EE.UU. grande otra vez").

Explicó que la protesta se había convocado también en ciudades como Viena, Londres, París y Roma, abierta a todos los descontentos con el presidente republicano, aunque no sean norteamericanos.

Precisó que en España la concentración desestimó el nombre de No Kings Day por "respeto" a la monarquía española, y porque, en realidad, se trata de una crítica a la "tiranía".

Anderson, oficial retirado del Ejército, reprochó las "tonterías" de Trump y "su impacto mundial".

Preguntado por si teme que intente perpetuarse en el poder, dijo que aún la justicia está poniendo un poco de freno a sus acciones y pretensiones, pero cree que hay un 50 % de riesgo de que la democracia peligre.

Pero la gente está ya "despertándose" con todo lo que está pasando, hay millones en todas partes diciendo que "ya se acabó con esta tontería", agregó.