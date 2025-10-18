Derechista Partido Acción Nacional rompe con el PRI y se abre a los ciudadanos en México

El PAN junto con el PRI se aliaron en su candidatura a la elección presidencial de 2024, que perdieron, y en otras candidaturas en el pasado.

"En esta nueva etapa y por eso es nueva, lo decimos con claridad, comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro del PAN no depende, ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada ni presente ni futura, en esta era los panistas le apostamos todo al partido", dijo el actual dirigente a nivel país del partido, Jorge Romero.

En su discurso en el Frontón México, en la capital del país, donde el conservador PAN celebró su asamblea constitutiva en 1939, Romero dijo que la mayoría de los militantes se mostraron a favor de esa decisión.

Además, el dirigente anunció "apertura total en nuestro partido, apertura en nuestra afiliación a cualquier ciudadano que quiera formar parte de nosotros y nunca jamás en el PAN alguien podrá decir si alguien más puede ser panista o no. Si te sientes panista, ya por ese hecho tienes todo el derecho de afiliarte".

También, presentó el nuevo esquema en la elección de candidaturas y dijo que serán mediante elecciones primarias abiertas a la ciudadanía, encuestas cuantitativas y cualitativas y el voto de los militantes. "Se acabaron las designaciones como criterio único", indicó.

Romero también expresó que "de nada sirve un cambio de imagen si no entendemos que lo más importante es nuestra oferta de fondo, la sustancial".

"Nuestro nuevo pensamiento y nueva oferta política, constituirá nuestra nueva narrativa, (y será) nuestra fidelidad total a nuestra doctrina, al legado más importante a nuestro fundadores, leales a nuestras causas originales que habrán de ser para nosotros eternas”, añadió.

Expuso que en una etapa en la que "México está siendo agredido por esta supuesta transformación" -del actual oficialismo, representado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)- la "principal misión" del PAN "será ser el defensor de México (...) defendamos a la patria, a la familia y a la libertad".

Romero se ha convertido en un crítico del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo ha señalado de ser "el jefe del cartel inmobiliario" en la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN y denunciado por integrantes de su propio partido por constantes actos de corrupción.

Entre los asistentes al acto político estuvieron sus más recientes candidatos a la presidencia Ricardo Anaya (2018) y Xóchitl Gálvez (2024) y se ausentaron los expresidentes del país emergido del PAN, Vicente Fox (2000-2018), recién operado, y Felipe Calderón (2006-2012), quien reside en España.

Posterior al acto político se registró una marcha de cientos de militantes del partido que transcurrió del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma.

El Partido Acción Nacional fue fundado el 15 de septiembre de 1939, como reacción al predominio del PRI, por el abogado e intelectual mexicano Manuel Gómez Morín, quien había sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el primer presidente del Consejo del Banco de México.