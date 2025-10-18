EEUU agradece a la Policía colombiana protección de su embajada durante protesta en Bogotá

Bogotá, 18 oct (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó este sábado su "profundo agradecimiento" a la fuerza pública colombiana, que el viernes protegió esa sede diplomática durante los "actos violentos" que dejaron a cuatro policías heridos con flechas en una protesta contra la política estadounidense hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.