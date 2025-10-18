El Ejército paraguayo decomisa noventa toneladas de cebollas en la frontera con Bolivia

Las confiscaciones se produjeron estos días en la localidad Mayor Infante Rivarola, fronteriza con Bolivia.

González destacó -en una rueda de prensa- que las operaciones buscan un "nivel cero de entrada de productos de contrabando para precautelar a los productores, a la producción nacional de frutas y verduras".

Las acciones corresponden al denominado operativo 'Jejoko Mbarete', que comenzó el miércoles e involucra operativos por aire, tierra y agua de las Fuerzas Armadas.

En el mismo acto, el comandante de las Fuerzas Militares paraguayas, el general César Moreno, explicó que el presidente del país, Santiago Peña, ordenó que el Ejército, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico apoyen en el combate contra el "flagelo" del contrabando a la Armada, entidad que habitualmente realiza esas tareas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las acciones se realizan en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) y la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De enero a septiembre de 2025, en Paraguay se han incautado 771.098 kilos de verduras y frutas por un valor de 7.605.140.000 guaraníes (unos 1,08 millones de dólares), según datos de la Dnit.