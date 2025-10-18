El estallido social copa la campaña electoral chilena en el aniversario de las protestas

El candidato ultraderechista José Antonio Kast abrió la polémica con un mensaje en sus redes en el que afirmó que el 18 de octubre de 2019 "muchos celebraron el caos y la destrucción" y añadió: "Hoy les decimos con firmeza: Chile no se rinde. Vamos a levantar nuestro país con orden, coraje y fe".

En un video que acompaña la publicación y en el que se dirige explícitamente al Gobierno del progresista Gabriel Boric, que entonces opositor al presidente Sebastián Piñera señaló: "Cando terminen su mandato, no vuelvan a las calles a destruir lo que no supieron gobernar. Tengan la altura de quedarse a trabajar por Chile, desde la oposición, con la misma pasión con la que antes lo atacaron".

El estallido, que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro, se convirtió en un clamor transversal por un modelo económico más justo y mayores derechos sociales.

Las ola de protestas se saldó con una treintena de fallecidos, miles de heridos —entre ellos más de 450 víctimas de trauma ocular, según datos recientes de la Fiscalía— y graves señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.

La candidata de la coalición del gobierno, la exministra Jeannette Jara, respondió al mensaje de Kast, su principal adversario en los comicios, y alertó que "la ultraderecha chilena le quiere pasar un mensaje a la ciudadanía de que nunca más se le vaya a ocurrir salir a manifestarse".

En un acto de su campaña, Jara dijo que "Kast miente" y se preguntó "por qué insisten en hacer creer o instalar que el estallido social fue casi un golpe de Estado, que fueron puros delincuentes". La abanderada oficialista –que encabeza las encuestas para la primera vuelta de noviembre, pero pierde ante Kast en el balotaje– recordó que durante las manifestaciones salieron más de dos millones de personas a las calles.

"Que hubo abusos, hubo (...) eso lo rechazo completamente", señaló para luego destacar que la gente, "sobre todo la clase media", se manifestó "por los abusos" y que "negarlo hoy, es tapar el sol con un dedo".

El Informe Estadístico del Estallido Social, publicado esta semana por la Fiscalía, registró más de 35.000 delitos ocurridos en este período con más de 21.700 imputados y más 20.700 víctimas.

El delito más frecuente fue el de violencia institucional cometido por agentes del Estado (34 %), seguido de saqueos y delitos contra la propiedad (31,7 %) y desórdenes públicos (22,7 %).

La jornada también estuvo marcada por las duras críticas contra Boric por parte de la senadora independiente Fabiola Camillai, una reconocida víctima de la represión policial en las manifestaciones.

"No se ha hecho nada por las víctimas ni por las familias de las víctimas de la revuelta. El presidente hizo el 1 % de lo que comprometió a las víctimas, nos defraudó totalmente", declaró la parlamentaria.

Campillai se quedó ciega con 38 años por el golpe de una bomba lacrimógena arrojada por un policía mientras se dirigía a su trabajo. Después de meses de recuperación, presentó su candidatura a la Cámara Alta en las elecciones parlamentarias de 2022 y fue electa por la Región Metropolitana, que alberga la capital y donde habitan ocho de los 19 millones de chilenos.

"Aquí hubo un Gobierno que prometió, que dijo que iba a luchar, que estaba comprometido supuestamente con nosotros, pero hoy día falta mucho y yo creo que no se ha hecho ni la mitad de lo que se tenía que hacer", insistió Campillai.

El estallido social derivó en dos procesos constituyentes fallidos, el primero liderado por la izquierda y sectores independientes y el segundo por la ultraderecha, y ambas fueron rechazadas por mayoría en las urnas, lo que llevó a la clase política a cerrar el debate constitucional y descartar un tercer proceso.