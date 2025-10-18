El Ministerio de Salud alerta que siete de cada diez peruanos tienen exceso de peso

"El sobrepeso y la obesidad continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública en el Perú, ya que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles", remarcó el Minsa en un comunicado.

Según la información oficial, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) señaló que el 36,5 % de la población peruana tiene sobrepeso y el 25,7 % padece de obesidad.

Esto significa, añadió el reporte, "que más de la mitad de los peruanos vive con un peso que pone en riesgo su salud".

El Minsa también señaló que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha alertado sobre un "incremento preocupante", a nivel mundial, de los casos de sobrepeso y obesidad infantil en niños y adolescentes de 5 a 19 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas cifras alcanzan "niveles históricos con 188 millones de niños afectados", lo que equivale a un 10 % de la población infantil mundial, acotó Unicef.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministerio peruano ofreció esa información en el marco de la Semana de la Prevención de la Obesidad y el Sobrepeso que, con el lema "Seamos saludables, seámoslo siempre", promueve "una alimentación basada en productos naturales y mínimamente procesados, carnes, huevos, leche y granos".

Como parte de esta campaña, el Minsa ofreció una serie de recomendaciones para una alimentación saludable, principalmente entre los niños peruanos.