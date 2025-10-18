El ministro de Defensa de Pakistán acude a Doha para reunirse con los talibanes

En un comunicado, el Ministerio de Defensa paquistaní confirmó que las discusiones "se centrarán en medidas inmediatas para detener el terrorismo transfronterizo contra Pakistán procedente de Afganistán y restaurar la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera".

Pakistán aseguró que "no busca una escalada", aunque pidió a las autoridades talibanas "honrar sus compromisos con la comunidad internacional" y actuar contra los grupos armados Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), a los que acusa de operar desde territorio afgano.

El comunicado también agradeció los esfuerzos de mediación de Catar y expresó la esperanza de que el diálogo contribuya "a la paz y estabilidad regional".

Por su parte, los talibanes han emitido advertencias de que Afganistán "se reserva el derecho a responder" si se violan sus fronteras, aunque por ahora han ordenado a sus fuerzas que eviten nuevas operaciones militares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta segunda confirmación llega horas después de que el régimen talibán informara de la salida hacia Doha de su propia delegación para las negociaciones, encabezada también por su ministro de Defensa, Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cita diplomática tiene lugar en medio de un frágil alto el fuego, que los talibanes acusan a Pakistán de haber quebrantado con un ataque aéreo en la provincia fronteriza de Paktika la noche del jueves. Según Afganistán, la ofensiva causó la muerte de varios civiles, entre ellos ocho jugadores locales de críquet.