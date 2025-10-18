Estas son las bandas a las que Hamás persigue en Gaza tras el inicio del alto el fuego

"De norte a sur, la mano de Radea está golpeando los antros de la traición y la colaboración en este momento", anunció el pasado sábado en su canal de Telegram la fuerza Radea, una unidad de la policía de Hamás en Gaza dedicada a la persecución de bandas de saqueadores o presuntos colaboracionistas con Israel.

El domingo se viralizaron las imágenes de los agentes encapuchados de esta unidad combatiendo a tiros con miembros de uno de los mayores clanes de la ciudad de Gaza (norte), los Dogmush. El lunes, los vídeos mostraban a esos agentes de Hamás ejecutando con disparos en la cabeza a siete detenidos, presuntamente de este clan, en plena calle.

El Ministerio de Interior gazatí anunció que amnistiaría entre el 14 y el 19 de octubre a todos aquellos que se entregaran tras haberse unido a bandas si no habían cometido asesinatos. Tras esa fecha, dijo que aplicará "medidas firmes".

Radea persigue tanto a milicias independientes como a algunos clanes armados a los que acusa de disparar contra la "resistencia" (combatientes de Hamás y otras organizaciones), colaborar con Israel y los mercenarios (estadounidenses que aseguraban el reparto de alimentos) o robar la ayuda humanitaria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los grandes objetivos de Hamás con estas redadas es Yasser Abu Shabab, que encabeza una milicia conocida como las "Fuerzas Populares".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Está asentado en Rafah (sur), que continúa siendo una zona militarizada israelí. Desde allí se dedica a asegurar el flujo de camiones de ayuda humanitaria que acceden al enclave desde el sur con el beneplácito del Ejército.

Antes de ocupar este rol era conocido tanto por las organizaciones internacionales en la Franja como por los propios gazatíes por encabezar una banda que asaltaba esos mismos camiones para robar su contenido.

Desde que comenzó la tregua, Abu Shabab ha publicado en su perfil de Facebook vídeos conduciendo con música a través de las ruinas de Rafah, lugar al que Hamás no tiene acceso por la presencia israelí.

Sus "Fuerzas Populares" tienen réplicas en el norte y en el centro de Gaza, donde también son perseguidas por la policía de Hamás.

Abu Shabab compartió en sus redes el vídeo de una milicia bajo el nombre "Ejército Popular" apostada en el norte de Gaza, en la que un portavoz desmiente que Hamás haya acabado con ellos.

Según pudo conocer EFE, un periodista gazatí recibió el jueves un mensaje de texto de un número desconocido en el que se lee: "¡El Ejército Popular en la región central sigue firme e inquebrantable!".

La rama central está vinculada con el clan Abu Mughsaib. En verano concedió entrevistas asegurando que se dedicaba a custodiar los camiones con ayuda humanitaria y que sus miembros habían sido atacados tanto por Hamás como por las fuerzas armadas israelíes.

Más allá de estas milicias, la policía de Hamás asegura haber recuperado el control en las áreas dominadas por dos clanes: los Dogmush del barrio de Sabra y la milicia de Hussam Al Astal, que se encontraba en Qizzar al Najar, en la Gobernación de Jan Yunis (sur).

La fuerza Radea mantuvo en ellas una redada de unas 15 horas entre el domingo y el lunes, durante la que detuvo a más de 60 miembros de ambos grupos.

Días después el clan al que pertenece Al Astal, Al Majida, lanzó un comunicado anunciando su "apoyo total al Gobierno y sus autoridades" y llamando a todos sus miembros a cumplir la ley.

En el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza opera una milicia conocida como Halles. Según pudo conocer EFE en la capital, el martes la fuerza Radea se enfrentó contra la milicia, sin que hayan trascendido más detalles al respecto.

Hamás no ha probado la colaboración de estos clanes y grupos con Israel. En casos como el de Abu Shabab, Al Astal o los Halles, es visible al haberse movido por áreas militarizadas de Israel sin problemas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció en junio estar armando a milicias del enclave: "Bajo el consejo de oficiales de seguridad, hemos activado a los clanes en Gaza que se oponen a Hamás. ¿Cuál es el problema?", dijo en un vídeo difundido en redes.

Un miembro de la familia Dogmush, Shrouq Mohammed, escribió un comunicado en su perfil de Facebook asegurando que los ancianos de su familia se habían negado a colaborar con Israel. A finales de septiembre, una serie de ataques israelíes en Sabra acabaron con la vida de al menos 25 de sus miembros.

En otro comunicado, reconoció que algunos miembros de su familia habían cometido "abusos" y "violaciones" de la ley.

Aunque inicialmente el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que había dado "permiso" a Hamás para llevar a cabo las persecuciones, posteriormente les amenazó si seguían ejecutando a gazatíes: "No tendremos más remedio que entrar y matarles".