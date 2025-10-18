Fallece la profesora italiana Sofia Corradi, fundadora del programa Erasmus

Su familia, que confirmó la noticia, la recordó como una mujer "de gran energía y generosidad intelectual y afectiva", según una nota difundida por medios italianos.

Corradi (1934), pedagoga de formación y firme defensora del derecho a la educación, fue la impulsora del programa Erasmus, una de las iniciativas más exitosas de la Unión Europea, que desde 1987 ha permitido a millones de jóvenes estudiar en universidades de otros países europeos.

Nacida en Roma en 1934, vivió de niña los horrores de la Segunda Guerra Mundial, una experiencia que marcó profundamente su vocación pacifista. "No quiero que la guerra vuelva a afectarnos", dijo en una entrevista con EFE en 2020, recordando su infancia durante el conflicto, desplazada con su familia en el norte de Italia.

Licenciada en Derecho con honores por la Universidad La Sapienza de Roma, Corradi fue becaria Fulbright y cursó un máster en Derecho Comparado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

También investigó sobre el derecho a la educación como derecho humano fundamental en organismos internacionales como la ONU, la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la London School of Economics.

En 2016 recibió el Premio Europeo Carlos V de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en España, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI, por su "gran aportación al proceso de integración europea" a través del programa Erasmus.