Guatemala recaptura a dos pandilleros fugados de una cárcel de máxima seguridad

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala publicó la información sobre las detenciones y detalló que la recaptura se logró gracias a "información de fuentes humanas" en Huehuetenango, departamento (provincia) en el noroeste del país, a unos 264 kilómetros de distancia de la capital guatemalteca.

Los capturados fueron identificados por la Policía como Melcin Gabriel De León, alias "Liro Strong" (en lugar de Little Strong), y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Monstruo o Espectro". Ambos forman parte de un grupo de veinte reos que se fugaron del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, ubicado al sureste de Ciudad de Guatemala.

El pasado 13 de octubre, las autoridades reportaron la recaptura del primero de los fugados, identificado como Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", solo un día después de que se confirmara la evasión carcelaria de integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada como organización terrorista por Estados Unidos.

"Confirmamos la recaptura de dos reos más, de Fraijanes II: Melcin Gabriel De León y Marlon Manolo Martínez Sincuir. No descansaremos hasta atrapar a los 17 restantes. Sepan ellos, y todo el pueblo digno de Guatemala, que sus días en la calle están contados y que los golpearemos con todo el peso de la Ley", escribió en redes sociales el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Según la PNC, De León, alias "Liro Strong", integrante de la célula delictiva "Solo para Locos" del Barrio 18, fue detenido originalmente en agosto de 2019 por "asesinato y conspiración para cometer exacciones" y tiene una condena de diez años de prisión inconmutables y cuatro antecedentes por delitos como "portación ilegal de arma de fuego, soborno y posesión de drogas".

Por su parte, al momento de su recaptura, Martínez Sincuir, alias “Monstruo o Espectro”, uno de los integrantes de la autodenominada "La Rueda" (un consejo criminal) del Barrio 18, llevaba consigo cinco teléfonos, una peluca y una pistola. Las fuerzas de seguridad señalan que tiene seis antecedentes policiales.

Ambos pandilleros, miembros de "Solo Para Locos," se ocultaban en una vivienda de un conjunto residencial exclusivo en la ciudad de Huehuetenango, de acuerdo con las autoridades.

Las capturas fueron realizadas por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y del Equipo de Búsqueda de Fugitivos, en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (Fiscalía), tras el allanamiento de catorce propiedades.

Investigaciones preliminares apuntan a que el inmueble podría haber sido utilizado por estructuras de coyotes (traficantes de personas) para resguardar migrantes antes de ser trasladados hacia México, por lo que se sospecha que los pandilleros pretendían cruzar a ese país.

La fuga de los veinte pandilleros del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II fue confirmada por las autoridades el pasado 12 de octubre, lo que ha desatado una intensa operación de búsqueda a nivel nacional por parte de las fuerzas de seguridad de Guatemala.

Por la fuga de reos, el viernes 17 de octubre se emitieron cuatro órdenes de captura contra exfuncionarios del Sistema Penitenciario a quienes se les acusa de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión. También se expidió una orden contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la fuga.