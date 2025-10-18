Incautan 643 paquetes de cocaína en un amplio operativo en la República Dominicana

En la operación, denominada "Leopardo", participaron 27 fiscales junto a 194 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Las autoridades realizaron 17 allanamientos en varios puntos del país, entre ellos en la exclusiva urbanización de Cap Cana, en la citada provincia, de acuerdo con un comunicado de la DNCD, que no precisó de detenidos en dichas acciones.

El alijo está vinculado a otro de 993 kilogramos de cocaína, ocupado en abril en una embarcación anclada en un puerto turístico de La Altagracia y que, a su vez, estaba relacionado con una estructura de narcotráfico encabezada por el serbio Nikola Boros, también identificado como Antun Mrdeza, buscado por la Interpol por el delito de tráfico de cocaína entre Estados Unidos, Puerto Rico, España e Italia.

La ocupación del cargamento de este sábado "constituye un importante golpe a las redes de narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional y es una muestra más de que las fuerzas de seguridad de la República Dominicana siguen mejorando su fortaleza e integración en la lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos", señaló en un comunicado el presidente de la DNCD, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.

Durante la operación, las autoridades se incautaron de cinco inmuebles, varios vehículos, dinero en efectivo, una lancha de recreo, así como armas de fuego, entre los que destaca un fusil AR-15.